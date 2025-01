Соболенко сотворила триумф после камбэка против казахстанки

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере после победы в финале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), передают Vesti.kz.

В решающем матче она обыграла россиянку Полину Кудерметову (№107) со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 49 минут. В ходе игры белоруска сделала пять эйсов и отыграла без двойных ошибок, в то время как россиянка выполнила девять подач навылет и допустила семь двойных ошибок.

Runner-up in 2024, champion in 2025!



The best in the world’s tilt at a hat-trick of Australian Open titles starts with success in Brisbane!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/Dq5S2GeCL0