Соболенко - Рыбакина: назван победитель финала на турнире в Брисбене

Сегодня, 7 января, определится победительница турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия). В финале сыграют белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2) и казахстанка Елена Рыбакина, сообщают Vesti.kz.

Сайт Sportskeeda.com поделился своим прогнозом на предстоящую игру:

"У обеих теннисисток есть возможность завоевать в Брисбене свой первый титул в этом году и начать новый сезон на высоком уровне. Болельщики могут надеяться на захватывающий поединок между двумя высококлассными игроками женского тура.

Соболенко, известная своей мощной игрой на всех турнирах, выглядит по-настоящему грозной, ведь она приближается к защите титула на Открытом чемпионате Австралии 2024 года. Белорусская теннисистка легко справляется со своими соперницами и еще не проиграла ни одного сета на турнире Brisbane International. Будет интересно посмотреть, сможет ли она продолжить свою победную серию против такой грозной соперницы, как Елена Рыбакина.

Казахстанская теннисистка, в свою очередь, надеется набрать свою лучшую форму к Открытому чемпионату Австралии-2024. Известная своим спокойным характером и легкими движениями на корте, Рыбакина также является одной из лучших в туре. 24-летняя спортсменка постарается использовать слабые стороны Соболенко и нарушить ее ритм с самого начала.

Обе теннисистки провели хорошую неделю и уверены в своих шансах. Рыбакина выиграла две из трех последних встреч, но Соболенко победила в последнем поединке на Итоговом турнире WTA-2023. Учитывая их последние встречи и свежесть на корте, Рыбакина может использовать свои тактические наработки, чтобы решить поставленную задачу. Казахстанка - одна из немногих теннисисток, которая неизменно хорошо играет против Соболенко. В финале она должна одолеть соперницу в упорном трехсетовом поединке.

Прогноз: Рыбакина победит в трех сетах", - пишет источник.

Напомним, что встреча начнется в 10:30 по времени Астаны.