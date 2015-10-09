Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 08:37
 

Соболенко приняла неожиданное решение после поражения от Рыбакиной

Соболенко приняла неожиданное решение после поражения от Рыбакиной ©Depositphotos.com/filedimage

Первая ракетка мира Арина Соболенко не примет участия в турнире WTA-1000 в Дохе, сообщают Vesti.kz. О снятии белорусской теннисистки с соревнований информировала пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Вместе с Соболенко от участия в катарском турнире также отказалась представительница Франции Лоис Буассон. Освободившиеся места в основной сетке займут Эмилиана Аранго из Колумбии и испанка Кристина Букша.

Хардовый турнир в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля и соберёт ведущих теннисисток мирового рейтинга, среди которых ожидается третья ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.

Напомним, в своём последнем матче Арина Соболенко уступила Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча получилась упорной и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6 в пользу Рыбакиной.

