Снимется с Уимблдона? Конкурентка Рыбакиной сделала заявление

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№3) высказалась о своем состоянии перед Уимблдоном, сообщают Vesti.kz. Третья ракетка мира сослалась на плохое состояние здоровья.

"Сейчас я не в хорошей форме. Мы с командой делаем все возможное, чтобы я смогла сыграть мой первый матч здесь. Но я не готова на 100 процентов", - передает слова Соболенко на пресс-конференции Tennis Now.

Как пишет журналист Джеймс Грей Соболенко испытывает проблемы с плечом. По словам теннисистки это очень редкая травма. Как отмечает журналист, теннисистка может снятся с Уимблдона.

На старте Уимблдона Соболенко должна сыграть с американкой Эминой Бектас.

Напомним, Соболенко на опережает Рыбакину в мировом рейтинге на одну строчку.