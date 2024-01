Следующая соперница Рыбакиной оценила их противостояние

Чешская теннисистка Линда Носкова, которая в 1/2 финала турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия) сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной высказалась о предстоящем противостоянии, сообщают Vesti.kz.

Соперницы играли между собой один раз. На "Ролан Гаррос" 2023 года Рыбакина обыграла Носкову по итогам двух сетов.

Linda Noskova on facing Elena Rybakina in Brisbane SF:



“At the French Open I didn’t really find myself or my game. I think it’s gonna be a whole different match tomorrow. We’ll see what we can bring to the court.” pic.twitter.com/AuYvrPQKaV