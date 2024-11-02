Сколько может заработать Рыбакина? Объявлен призовой фонд Итогового турнира WTA

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA, где выступит казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, передают Vesti.kz.

Восемь лучших теннисисток и тандемов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки / дуэта. В плей-офф выйдут первые два места.

В одиночном разряде сыграет казахстанка Елена Рыбакина. В первом матче турнира она будет противостоять четвертой ракетке мира Жасмин Паолини.

WTA объявила призовые для Итогового турнира:

Одиночный разряд:

За участие – $335 000

Победа на групповом этапе – $350 000

Победа в полуфинале – $1 270 000

Победа в финале – $2 500 000

Непобежденная чемпионка – $5,155 млн

Запасной игрок – $140 000 (без матчей)

Матч Рыбакина - Паолини начнется в 21:30 по казахстанскому времени, прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке.

В последний раз Рыбакина выходила на корт в августе, в первом круге US Open — 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане.