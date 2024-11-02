Прямая трансляция стартового матча Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Сегодня, 2 ноября, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с четвертым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини в своем первом матче на Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Счет личных встреч спортсменок — 3-2 в пользу Паолини, их последний матч прошел на "Ролан Гаррос" — 2024 и закончился победой Жасмин (6:2, 4:6, 6:4).

Встреча Рыбакиной с Паолини в рамках Итогового чемпионата пройдет после поединка между белоруской Ариной Соболенко и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Квартет этих теннисисток составляет Фиолетовую группу.

Матч Рыбакина - Паолини начнется в 21:30 по казахстанскому времени, прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке.

В последний раз Рыбакина выходила на корт в августе, в первом круге US Open — 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане.