Скандальный тренер Рыбакиной нарушил запрет WTA. Что теперь будет?

Бывший тренер Елены Рыбакиной - Стефано Вуков решил поддержать свою экс-подопечную на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) и отправился в Мельбурн, несмотря на запрет WTA присутствовать в ложе игроков, передают Vesti.kz.

Об этом сообщил один из самых известных спортивных журналистов США Джон Вертхейм.

Рыбакина, первая ракетка Казахстана, активно готовится к старту Australian Open. На тренировке в Melbourne Park ее заметили в компании Эммы Радукану, под пристальным взглядом нынешнего наставника - Горана Иванишевича.

"На данный момент Рыбакина готовится к Australian Open, и сегодня ее видели в Мельбурн-парке на тренировке с Эммой Радукану под пристальным взглядом Иванишевича. Также недавно стало известно, что Вуков отправился в Мельбурн, чтобы лично поддержать Рыбакину, несмотря на то, что ему не разрешили сидеть в ложе игроков во время турнира", - Джон Вертхейм

Иванишевич, известный своей работой с Новаком Джоковичем и Энди Марреем, возглавил команду Рыбакиной после ухода Вукова осенью прошлого года.

Разрыв с Вуковым вызвал широкий резонанс, так как именно под его руководством казахстанка достигла всех своих главных успехов.

Однако после нескольких скандальных инцидентов и слухов о чрезмерно жестком подходе хорватского тренера, WTA лишила Вукова аккредитации.

Несмотря на это, 1 января Рыбакина сделала неожиданное заявление о возвращении Вукова в команду.