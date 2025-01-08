Скандальный тренер Рыбакиной нарушил запрет WTA. Что теперь будет?
Бывший тренер Елены Рыбакиной - Стефано Вуков решил поддержать свою экс-подопечную на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) и отправился в Мельбурн, несмотря на запрет WTA присутствовать в ложе игроков, передают Vesti.kz.
Бывший тренер Елены Рыбакиной - Стефано Вуков решил поддержать свою экс-подопечную на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) и отправился в Мельбурн, несмотря на запрет WTA присутствовать в ложе игроков, передают Vesti.kz.
Об этом сообщил один из самых известных спортивных журналистов США Джон Вертхейм.
Рыбакина, первая ракетка Казахстана, активно готовится к старту Australian Open. На тренировке в Melbourne Park ее заметили в компании Эммы Радукану, под пристальным взглядом нынешнего наставника - Горана Иванишевича.
"На данный момент Рыбакина готовится к Australian Open, и сегодня ее видели в Мельбурн-парке на тренировке с Эммой Радукану под пристальным взглядом Иванишевича. Также недавно стало известно, что Вуков отправился в Мельбурн, чтобы лично поддержать Рыбакину, несмотря на то, что ему не разрешили сидеть в ложе игроков во время турнира", - Джон Вертхейм
Иванишевич, известный своей работой с Новаком Джоковичем и Энди Марреем, возглавил команду Рыбакиной после ухода Вукова осенью прошлого года.
Разрыв с Вуковым вызвал широкий резонанс, так как именно под его руководством казахстанка достигла всех своих главных успехов.
Однако после нескольких скандальных инцидентов и слухов о чрезмерно жестком подходе хорватского тренера, WTA лишила Вукова аккредитации.
Несмотря на это, 1 января Рыбакина сделала неожиданное заявление о возвращении Вукова в команду.
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