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Швентек и Соболенко снова разыграют финал. Рыбакина окончательно осталась в их тени?

Швентек и Соболенко снова разыграют финал. Рыбакина окончательно осталась в их тени?
©Mutua Madrid Open

Второй кряду финал крупного грунтового турнира WTA 1000 будет разыгран между лидерами мирового рейтинга - полькой Игой Швентек (№1) и белоруской Ариной Соболенко (№2). По последним результатам в голову приходит мысль, что в туре есть эти двое и все остальные, а другие топы, в том числе Елена Рыбакина (№3) - закрепились в тени Иги и Арины. Так ли это на самом деле? Разбирался корреспондент Vesti.kz.

В преддверии главного грунтового турнира - Ролан Гаррос - Швентек и Соболенко продолжают наращивать свой отрыв в рейтинге. Обе находятся в превосходной форме, а в то же время Рыбакина, снявшаяся с соревнований в Риме (Италия) и потерявшая 1000 рейтинговых очков за незащиту своего титула, наблюдает за происходящим со стороны и готовится к Парижу, где пройдет Ролан Гаррос.

Для Швентек это четвертый финал с начала сезона, а для Соболенко - третий. По количеству решающих матчей за эти пять с половиной месяцев обе уступают Рыбакиной (5). Но у Иги и Арины есть свои козыри. К примеру, Швентек выиграла все три предыдущих финала, и каждый из них был на соревнованиях WTA 1000 (Доха, Индиан-Уэллс, Мадрид).

А вот Арина, пусть и выиграла всего один титул, зато какой - защита кубка Australian Open. Затем у нее долгое время не было больших успехов, пока она не дошла до финала в Мадриде (Испания), где проиграла Швентек, и теперь вновь встретится с ней уже в Риме.

У Рыбакиной же три победы - все на WTA 500 (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт), а также два финала WTA 1000 - проиграла Швентек в Дохе (Катар) и Даниэль Коллинз в Майами (США).

Отсюда следует, что Швентек и Соболенко более успешны на крупных турнирах, хотя между ними Рыбакина может быть и более стабильной по результатам.

Если заглянуть в статистику побед и поражений в 2024 году, то вне конкуренции Швентек. Она провела 41 встречу, выиграв 37 из них (90,2 процента). У Рыбакиной соотношение 30-5 (85,7 процента), у Соболенко - 25-6 (80,6 процента).

Как видим, по общим показателям Елена даже лучше Арины. Она чаще выигрывала и меньше проигрывала. Но соревноваться с Игой пока очень трудно - полька демонстрирует невероятную стабильность. Создается впечатление, что она совсем не устает и готова играть неделю за неделей, а это как раз то, чего не может себе позволить Рыбакина из-за регулярных проблем со здоровьем и травм. 

В целом, если обратить внимание на пропуски важных турниров, как Индиан-Уэллс и Рим, где Рыбакина не защитила титулы и потеряла в сумме 2000 баллов, то заметно, что Швентек и Соболенко более эффективно планируют свой календарь и лучше восстанавливаются.

Если Швентек - настоящий мотор, который готов рвать и метать почти без перерывов. То Соболенко порой сбавляет обороты и неожиданно проигрывает, однако на самых важных турнирах, как с точки зрения своего рейтинга, так и статуса - она, как правило, в форме. И это очень важно.

Поэтому у Швентек и Соболенко есть сразу два ощутимых преимущества над Рыбакиной, что позволяет им выделяться в туре - это умение подводить себя к оптимальной форме на основных турнирах ("Большие шлемы" и WTA 1000), а также способность грамотно выстраивать календарь, с пониманием того, в какой момент можно взять передышку и сбавить темп, а где нужно включаться на полную.

Но, несмотря на это, Рыбакина идет вслед за ними. По некоторым показателям, как количество титулов и финалов в этом сезоне, соотношение побед и поражений - она лучше Арины, а где-то даже конкурирует с Игой. Но вот только значимость ее трофеев уступает тем, которые брали конкурентки. И, самое главное, казахстанка часто пропускает большие старты, вследствие чего лишается драгоценных очков.

Фактически третьей в мире является американка Коко Гауфф (№3), но рискнем сделать заявление - Рыбакина лучше. Да, в личных встречах скромные 0-1 в пользу Гауфф, но это был очень равный матч с тай-брейком в решающем сете (Торонто-2022). Статистика же говорит все сама за себя: у Коко лишь один трофей в этом сезоне - на WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Финалов больше не было. Это довольно скромные показатели для третьей ракетки мира.

Плюс ко всему, в этом сезоне у нее 25-8 - это всего 75,7 процента выигранных матчей. Но она берет свое за счет другого. Пока Рыбакина пропускает важные турниры и теряет очки, Гауфф их везде понемногу собирает. И это сказывается на рейтинге. Но по игре и статистике сезона Елена выглядит круче.

Теперь самое главное для Рыбакиной, чтобы два подряд финала между Швентек и Соболенко дали ей дополнительный заряд мотивации. Ей нужно подойти к Ролан Гаррос в отличной форме и доказать миру, что она не третья лишняя в этом списке. 

Напомним, что Ролан Гаррос пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой турнира является Швентек.

Что касается финала соревнований в Риме, то игра между Швентек и Соболенко пройдет в субботу, 18 мая. В счете личных встреч ведет представительница Польши - 7:3.

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Польша Беларусь США Ролан Гаррос Australian Open

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