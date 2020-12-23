Шведова впервые за три года сыграет в основной сетке турнира "Большого шлема"

Димаш Тулегенов

Четыре казахстанские теннисистки примут участие в Australian Open-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это стало известно после публикации заявочного листа на первый турнир "Большого шлема" в новом году.



Открытый чемпионат Австралии-2021 пройдет с 8 по 21 февраля. Но начало нового года будет значительно отличаться от всех прошлых.

5 января теннисистки откроют для себя игровой сезон турниром серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Также с 10 по 13 января в соседнем Дубае будет проводиться квалификация Australian Open. Как вы уже понимаете, в самой Австралии квалификация проводиться не будет.



Все это по той простой причине, что 15 января в Мельбурне (Австралия) начнется обязательный двухнедельный карантин для всех теннисистов и теннисисток. Лишь с 31 января на этих же кортах игроки смогут сыграть на турнире, который станет генеральной репетицией перед соревнованиями серии Grand Slam. С 31 января по 7 февраля теннисистки смогут принять участие на WTA 500 в Мельбурне, после чего и начнется сам Открытый чемпионат Австралии.



В заявочном листе турнира присутствуют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Ярослава Шведова. Если первые три теннисистки попали в основную сетку соревнований с учетом высокого рейтинга, то Шведова, которая достаточно давно не играла стабильно и на высоком уровне, получила такой шанс благодаря специальному рейтингу.



Специальный рейтинг - тот же SR, который вы можете видеть на многих сайтах возле фамилий некоторых игроков. Он дается теннисистам, которые по разным причинам выбывают из строя на срок от полугода и больше, тем самым лишаются возможности играть на профессиональном уровне. За ними сохраняется текущий рейтинг, а по возвращении в строй они могут использовать его на турнирах определенной категории.





Шведова, выигравшая два турнира "Большого шлема" в парном разряде, практически не играла в одиночке последние три с половиной года. В это время Ярослава боролась с травмами, а также находилась в декретном отпуске.

В феврале этого года Шведова провела первый матч с лета 2017 года, проиграв в первом круге турнира в Дохе (Катар) Лауре Зигемунд из Германии - 3:6, 2:6. Незадолго до этого она была назначена новым капитаном женской сборной Казахстана по теннису.



До этого свой последний матч Ярослава провела как раз на турнире серии Grand Slam. В первом круге Roland Garros-2017 она проиграла украинке Элине Свитолиной - 4:6, 3:6. Вкус победы на Большом шлеме Шведова не чувствовала с сентября 2016 года, когда на Открытом чемпионате США ей удалось добраться до 1/8 финала, после чего случилось поражение от Серены Уильямс - 2:6, 3:6.



Отметим, что Шведова также примет участие на январском турнире в Абу-Даби. Вместе с ней в основную сетку уже попали Рыбакина и Путинцева. Дияс находится в альтернативном списке, и если никто не снимется с соревнований, то ей придется сыграть в квалификации.