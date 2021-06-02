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Шансов ранее не давала, или с кем сыграет Рыбакина во втором круге "Ролан Гаррос"

О прямой трансляции и статистике.

Шансов ранее не давала, или с кем сыграет Рыбакина во втором круге "Ролан Гаррос"
Елена Рыбакина. Фото: "Ролан Гаррос"©️
Новости спорта Теннис WTA
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на "Ролан Гаррос" под 21-м номером, уже сегодня, 2 июня, проведет матч второго круга на французском турнире. Корреспондент Vesti.kz рассказал о предстоящей игре подробнее. 

В матче второго раунда 21-летняя теннисистка встретится с 26-летней представительницей Японии Нао Хибино, которая во второй раз в карьере добралась до этой стадии на Открытом чемпионате Франции, а впервые это случилось в прошлом году. За всю свою карьеру Хибино ни разу не проходила в третий круг на турнирах "Большого шлема". 

Два года назад Елена и Нао встретились лицом к лицу впервые, и это тоже случилось на кортах "Ролан Гаррос". В финале квалификационного этапа Рыбакина оказалась сильнее - 7:5, 7:5.

В сентябре их пути вновь сошлись, и снова на французском грунте - они сыграли на турнире в Страсбурге (Франция). Рыбакиной удалось выйти в финал соревнований, победив японскую оппонентку со счетом 6:3, 6:4. В финале казахстанка в упорной борьбе уступила украинке Элине Свитолиной.

Теперь спортсменки готовятся к третьей очной встрече. Рыбакина в первом круге без проблем прошла Эльзу Жакемо (Франция), получившую приглашение от организаторов турнира (WC) - 6:4, 6:1. Хибино, в свою очередь, одолела сербку Нину Стоянович - 7:6(4), 6:2.

Елена, для которой лучшим результатом на "Шлемах" является третий круг, никогда не проходила дальше второго раунда на "Ролан Гаррос". Кто бы сегодня ни победил, для нее это будет новый опыт и обновление личного рекорда на кортах парижского "мейджора".

Сегодняшняя встреча пройдет на корте № 14 четвертым запуском. Ориентировочно матч начнется в 20:15 по времени Нур-Султана. Многое будет зависеть от первых трех игр на этом корте, они начнутся в 15:00 и будут идти в следующей последовательности:

Катерина Синякова (Чехия) - Вероника Кудерметова (Россия, 29);
Фабио Фоньини (Италия, 27) - Мартон Фучович (Венгрия);
Маккензи Макдональд (США) - Кристиан Гарин (Чили, 22);
Елена Рыбакина (Казахстан, 21) - Нао Хибино (Япония).

Противостояние Рыбакиной и Хибино можно будет посмотреть в прямом эфире по этой ссылке.

Напомним, что во второй круг в одиночных разрядах сумели пробиться лишь две представительницы Казахстана - Рыбакина и Зарина Дияс. Михаил Кукушкин, Александр Бублик и Юлия Путинцева свои выступления в одиночке уже завершили.

В парном разряде во второй круг пробился дуэт Бублика и Андрея Голубева. В женской паре сегодня сыграет Путинцева, чьей напарницей будет румынка Андрея Миту.

Матч первого круга в паре с участием Рыбакиной и россиянки Анастасии Павлюченковой пройдет завтра, 3 июня, как и игра второго раунда в одиночке у Дияс.

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Метки:
теннис теннис большой WTA Ролан Гаррос Рыбакина Елена Казахстан Франция Париж Дияс Зарина Кукушкин Михаил Бублик Александр Путинцева Юлия Голубев Андрей Япония

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