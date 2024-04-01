Серена Уильямс обратилась к обидчице Рыбакиной

Легенда американского тенниса Серена Уильмс поздравила соотечественницу Даниэль Коллинз после победы в финале турнира серии WTA 1000 в Майами (США), сообщают Vesti.kz.
В решающем матче Коллинз оказалась сильнее первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной - 7:5, 6:3.
"Так рада, люблю тебя", – прокомментировала экс-первая ракетка мира фотографию американки с трофеем.
"Я люблю тебя больше!", – ответила Коллинз.
Рыбакина второй год подряд играла в финале Miami Open, в 2023-м казахстанка уступила Петре Квитовой из Чехии.
Что касается Коллинз, то это ее последний сезон в карьере. Она завоевала свой третий одиночный титул на турнирах WTA и первый в году. Также она впервые первенствовала на соревнованиях категории WTA 1000.
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