Сенсации определили полуфинальную пару на Уимблдоне

Стала известна первая полуфинальная пара в женском одиночном разряде Уимблдона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушевой (42-е место в рейтинге WTA) - 4:6, 6:2, 4:6. Матч длился два часа и 18 минут.
В другой четвертьфинальной паре первая ракетка мира Ига Швентек встречалась с украинкой Еленой Свитолиной, занимающей 76-е место в рейтинге WTA.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7, 6:2 в пользу Свитолиной. Игра продолжалась два часа и 52 минуты.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Онс Жабер из Туниса, а в другом матче американка Мэдисон Кис встретится с Ариной Соболенко.
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