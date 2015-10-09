Сенсацией обернулся матч за финал после встречи с Рыбакиной

Первая ракетка мира - белоруска Арина Соболенко сенсационно проиграла 164-му номеру рейтинга - представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в полуфинале турнира категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Встреча продлилась всего 1 час 22 минуты и завершилась победой Вондроушовой в двух сетах - 6:2, 6:4. Чешская теннисистка сумела навязать фавориту свой ритм игры и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных. Для сравнения: Соболенко взяла лишь один гейм на подаче соперницы из семи попыток.

Игра началась с активных атак Вондроушовой, которая уже в первом сете дважды брала подачу белоруски. Арина допускала непривычно много ошибок и не смогла найти противоядие против вариативных ударов соперницы. Второй сет развивался по похожему сценарию - Соболенко боролась за инициативу, но Маркета уверенно держала игру под контролем.

По статистике матч оказался довольно ровным по подаче: обе спортсменки сделали по 4 эйса. При этом Соболенко допустила 4 двойные ошибки, в то время как Вондроушова ошиблась лишь трижды.

Поражение стало особенно неожиданным на фоне напряженного четвертьфинала, где Арина в драматичной борьбе обыграла лучшую теннисистку Казахстана - Елену Рыбакину (7:6, 3:6, 7:6). Казалось, что Соболенко сможет дойти до титульного матча, но Вондроушова лишила ее этой возможности.

Теперь чешская теннисистка сыграет в финале с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) - Ван Синьюй (Китай).