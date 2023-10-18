Секреты дисциплины: Елена Рыбакина о своем пути в теннисе

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина рассказала, что в 15-летнем возрасте ездила одна на турниры, сообщают Vesti.kz.

"Я много ездила одна, когда была моложе. Обычно, когда тебе 15-16 лет, ты приезжаешь на юниорские или какие-то другие соревнования с тренером или с родителями. Я же путешествовала одна. У тебя есть друзья, но они со своими тренерами или родителями. Так что я не знаю. Думаю, это помогло мне стать дисциплинированной", - сказала Рыбакина в подкасте Mind Set Win.