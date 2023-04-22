"С ней не сравниться". Финалистка "Роллан Гаррос" восхитилась Еленой Рыбакиной

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и финалистка "Роллан Гаррос" американка Кори Гауфф восхитилась манерой игры и физической формой казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает корреспондент Vesti.kz.

"Я не думаю, что когда-нибудь буду такой, как Рыбакина. Она действительно может буквально сбить соперницу с корта. Я хочу играть в несколько иной манере, но сохраняя спортивную агрессию. Да, я хочу больше рисковать на корте, но с силой Рыбакиной мне не сравниться", - приводит слова Гауфф Sportskeeda.

Отметим, что Кори является победительницей 12 турниров WTA, а в данный момент занимает шестую строчку мирового рейтинга. При этом Рыбакина сейчас седьмая.

Напомним, ранее Рыбакина снялась с матча второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Причиной отказа Рыбакиной продолжать встречу стала травма поясницы. Во время матча казахстанская спортсменка брала медицинский тайм-аут.

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