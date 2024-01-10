Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Рыбакину поставили выше первой ракетки мира на Australian Open-2024

Рыбакину поставили выше первой ракетки мира на Australian Open-2024
©WTA

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина является главной претенденткой на победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2024). Такое мнение выразил бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков.

В минувшие выходные Рыбакина переиграла Арину Соболенко в финале турнира WTA‑500 (6:0, 6:3) в Брисбене. Эта победа стала для казахстанки шестой на турнирах WTA в одиночном разряде.

"Рыбакина так здорово отыграла в Брисбене, что она, а не Швентек, будет абсолютной фавориткой на Australian Open. По идее обычно Соболенко всех сносит на одной ноге, а в матче с Рыбакиной она не знала, что делать. У Елены очень острая игра на задней линии, хорошая подача, движение по корту.

Нужно учитывать, что Брисбен и АО - это разные турниры. Возможно, она что‑то растеряет, чувства будут другие... Но все же Брисбен недалеко от Мельбурна, и ничего такого, чтобы Елена проиграла на ранних стадиях, не должно произойти", - сказал "Матч ТВ" Чесноков.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. В прошлом году Рыбакина, занимающая третье место в мировом рейтинге, добралась там до финала.

До этого Елена сыграет на турнире в Аделаиде (Австралия), организаторы дали казахстанке первый номер посева. Ига Швентек является первой ракеткой мира.

Елена Рыбакина сотворила историю

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Australian Open

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Сегодня , 12:22
WTA
©instagram.com/lenarybakina WTA прислушалась к Рыбакиной: разработала новые правила
Сегодня , 09:12
WTA
©WTA Рыбакину поставили выше первой ракетки мира на Australian Open-2024
Вчера , 10:39
WTA
©ФТК Вторая ракетка Казахстана сделала суперкамбэк с 0:6 и вырвала победу
Вчера , 10:22
WTA
©instagram.com/lenarybakina/ За вторым титулом? Рыбакина вернулась на корт после триумфа
8 января, 22:00
WTA
©Brisbane International Елене Рыбакиной "изменили" фамилию после триумфа в Брисбене
8 января, 16:44
WTA
©Brisbane International Елена Рыбакина сотворила историю
8 января, 16:16
WTA
©Brisbane International "Мне все равно". Рыбакина высказалась об организаторах Australian Open
8 января, 15:34
WTA
©instagram.com/lenarybakina Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам
8 января, 13:55
WTA
©ktf.kz Рыбакиной предсказали финал Australian Open и победу над первой ракеткой мира
8 января, 13:22
WTA
©Instagram/lenarybakina Определилась соперница Рыбакиной на старте нового австралийского турнира
8 января, 12:36
WTA
©ktf.kz Елене Рыбакиной отдали необычный "титул"
8 января, 11:44
WTA
©WTA Рыбакина получила лестный отзыв от WTA
8 января, 09:45
WTA
©instagram.com/lenarybakina Елене Рыбакиной сообщили плохую новость
8 января, 07:00
WTA
©twitter.com/BrisbaneTennis Рыбакина поднялась в мировом рейтинге после триумфа в Брисбене
7 января, 22:30
WTA
©Brisbane International Рыбакину в жесткой форме назвали россиянкой
7 января, 18:30
WTA
©Brisbane International Золотой хет-трик? Рыбакина набрала обороты и нацеливается на доминирование в Австралии
7 января, 17:30
WTA
©Brisbane International Официально: Рыбакина возглавила рейтинг WTA
7 января, 16:30
WTA
©Brisbane International Токаев отреагировал на успех Рыбакиной в Австралии
7 января, 16:00
WTA
©ASB Classic Казахстан вновь на вершине! Еще одна теннисистка выиграла турнир WTA
7 января, 14:11
WTA
©twitter.com/TheTennisLetter Блицкриг Рыбакиной в Брисбене получил высокую оценку
7 января, 13:48
WTA
©instagram.com/lenarybakina Безжалостная: Рыбакина установила уникальное достижение
7 января, 13:32
WTA
©Кадр из видео Соболенко обратилась к Рыбакиной после разгрома в финале турнира в Брисбене
7 января, 13:11
WTA
©WTA "Надеюсь, продолжим". Первые слова Рыбакиной после победы на турнире в Брисбене
7 января, 12:51
WTA
©ktf.kz Сколько заработала Рыбакина за первый титул в году
7 января, 12:36
WTA
©Кадр из видео WTA прокомментировала триумф Рыбакиной
7 января, 12:21
WTA
©WTA Рыбакина повесила "баранку" Соболенко и выиграла первый титул в году
7 января, 07:53
WTA
©twitter.com/WTA Соболенко - Рыбакина: назван победитель финала на турнире в Брисбене
6 января, 17:24
WTA
©twitter.com/TheTennisLetter Соболенко оценила соперничество с Рыбакиной перед финалом турнира в Брисбене
6 января, 16:12
WTA
©instagram.com/sabalenka_aryna/ Определилась соперница Рыбакиной по первому финалу года
6 января, 14:52
WTA
©ktf.kz Вторая ракетка Казахстана поддержала победный почин Рыбакиной

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus