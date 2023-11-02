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Новости спорта Теннис WTA
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Рыбакину поставили на место после обращения к WTA

Рыбакину поставили на место после обращения к WTA
©instagram.com/lenarybakina

Экс-пятая ракетка мира из Словакии Даниэла Гантухова прокомментировали требования некоторых игроков к WTA (Женская теннисная ассоциация), сообщают Vesti.kz.

Ранее Елена Рыбакина, Арина Соболенко и другие теннисистки обратились к WTA с жесткими требованиями. С их пожеланиями можно ознакомиться здесь.

"Призовой фонд на женских соревнованиях таков, каков он есть. Это сложно, но мы никогда не позволяли себе критиковать, потому что знали, что деньги, которые мы получали, были получены благодаря турниру. Мне кажется, что это немного похоже на избалованность. Особенно в женском туре, где девушки точно не работают с четырех утра в каких-нибудь шахтах", - приводит слова Гантуховой "Чемпионат".

Добавим, что в эти дни в мексиканском Канкуне проходит Итоговый турнир WTA. Рыбакина следующую игру на групповой стадии проведет 3 ноября с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Победительница этого матча станет обладательницей второй путевки в полуфинал соревнований, так как первая досталась американке Джессике Пегуле.

Две лучшие теннисистки из группы Бакалар выходят в полуфинал турнира.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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