Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Рыбакину "оставили" без титула на крупном турнире в США

Рыбакину "оставили" без титула на крупном турнире в США
©instagram.com/lenarybakina

Сайт khelnow.com поделился прогнозом на полуфинальный матч между казахстанкой Еленой Рыбакиной (№4) и белоруской Викторией Азаренко (№32) в рамках турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Они сыграют в ночь на 29 марта.

"Рыбакина ведет в счете личных встреч: 3-0.

Все свои победы казахстанка одержала в двух сетах. В последний раз они играли в этом году в Дубае, где Азаренко снялась с матча.

После победы над решительно настроенной Юлией Путинцевой в четвертьфинале Азаренко находится на пути к четвертому трофею Miami Open у финалистки турнира 2023 года Елены Рыбакиной.

Азаренко, у которой в активе три титула в Майами, призовет на помощь весь свой опыт, когда выйдет на корт. Ее соперница - не лыком шита, в этом сезоне она ведет 17-3 и может сразиться с более опытной соперницей.

Азаренко имеет 10-5 в 2024 году и одержала свою 44-ю победу над Путинцевой.

Несмотря на свой ветеранский статус, Азаренко продолжает показывать стабильные результаты. Она выиграла 74,4% геймов на подаче против 81,7% у Рыбакиной в 2024 году. Обе теннисистки близки по количеству выигранных очков на первой подаче - 69,1% против 71,9% у Рыбакиной. Интересно, что коэффициент реализации брейк-пойнтов у Азаренко выше - 48,7%, чем у Рыбакиной - 47,3%, несмотря на то, что в этом сезоне она провела меньше матчей, чем казахстанка. Если она хочет в четвертый раз выиграть Miami Open, то Азаренко необходимо сократить количество двойных ошибок.

Прогноз: победа Виктории Азаренко в трех сетах", - пишет источник.

Отметим, что в другом финале сыграют Екатерина Александрова (№16, Россия) и Даниэль Коллинз (№53, США). Общий призовой фонд турнира составляет 8,9 миллиона долларов.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus