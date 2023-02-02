Рыбакину назвали угрозой для первой ракетки мира после исторического финала на Australian Open

Обозреватель портала sport.interia.pl Михал Белонски в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о финальном матче Открытого чемпионата Австралии между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко из Беларуси. Также эксперт отметил резкий скачок молодых теннисисток.

Именно эти две теннисистки сыграли в финале женского одиночного разряда Australian Open-2023. Рыбакина взяла первый сет у соперницы - 6:4, но в итоге уступила - 3:6, 4:6.

"Казалось, что господство Иги Швентек в мировом теннисе будет не только неоспоримым, но и продлится долгие годы. Между тем после Открытого чемпионата Австралии у нас появились новые интересные имена. И Соболенко, и Рыбакина будут опасными конкурентками для Иги. Это очень хорошо, что такие соперницы появились. У них такие навыки, что они действительно могут представлять серьезную угрозу. Теперь турниры будут более интригующими и интересными. Вероятно, в финале мы увидели одного из лидеров мирового рейтинга", - отметил Белонски.

В рейтинге WTA Рыбакина по итогам Открытого чемпионата Австралии совершила исторический скачок, впервые попав в топ-10. Казахстанка, занимавшая до этого 25-е место, теперь располагается на десятой строчке.

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