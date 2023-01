WTA обратилась к Рыбакиной после исторического взлета в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) обратилась к казахстанке Елене Рыбакиной после попадания той в топ-10 рейтинга организации, сообщает корреспондент Vesti.kz. Рыбакина впервые поднялась так высоко, улучшив положение на 15 строчек.

Теперь казахстанка занимает десятое место. Ранее она располагалась на 25-й позиции. На минувших выходных Рыбакина впервые в карьере сыграла в финале Australian Open, уступив Арине Соболенко из Беларуси.

"Добро пожаловать в топ-10, Елена Рыбакина", - сообщает Twitter организации.

Welcome to the 🔝🔟, Elena Rybakina! pic.twitter.com/IvBCIrqsEe