Рыбакиной "вернули" очки за "Уимблдон" и назвали ее топовое место по итогам года

Tennis.com опубликовал топ-30 потенциального рейтинга в WTA-туре по итогам сезона-2022, если бы за "Уимблдон" начислили рейтинговые очки, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Отмечается, что если бы на "Уимблдоне" начислялись рейтинговые очки, то лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, победительница "Большого шлема", квалифицировалась бы в финал WTA и закончила бы год как минимум на седьмом месте, а возможно, и на третьем - вместо этого она стала 22-й по итогам года.
Вероятный рейтинг топ-30 WTA выглядел бы так:
1. Ига Швентек
2. Онс Жабер
3. Джессика Пегула
4. Каролин Гарсия
5. Мария Саккари (+1)
6. Арина Соболенко (-1)
7. Елена Рыбакина (+15)
8. Кори Гауфф (-1)
9. Дарья Касаткина (-1)
10. Симона Халеп
11. Вероника Кудерметова (-2)
12. Паула Бадоса (+1)
13. Мэдисон Киз (-2)
14. Белинда Бенчич (-2)
15. Даниэль Коллинз (-1)
16. Петра Квитова
17. Елена Остапенко (+1)
18. Беатрис Хаддад-Майя (-3)
19. Аманда Анисимова (+4)
20. Анетт Контавейт (-3)
21. Мари Боузкова (+5)
22. Барбора Крейчикова (-1)
23. Екатерина Александрова (-4)
24. Людмила Самсонова (-4)
25. Чжан Шуай (-1)
26. Айла Томлянович (+7)
27. Чжэн Циньвэнь (-2)
28. Элисе Мертенс (+1)
29. Татьяна Мария (+39)
30. Виктория Азаренко (-3).
Реклама