Рыбакиной "вернули" очки за "Уимблдон" и назвали ее топовое место по итогам года

Tennis.com опубликовал топ-30 потенциального рейтинга в WTA-туре по итогам сезона-2022, если бы за "Уимблдон" начислили рейтинговые очки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что если бы на "Уимблдоне" начислялись рейтинговые очки, то лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, победительница "Большого шлема", квалифицировалась бы в финал WTA и закончила бы год как минимум на седьмом месте, а возможно, и на третьем - вместо этого она стала 22-й по итогам года.

Вероятный рейтинг топ-30 WTA выглядел бы так:

1. Ига Швентек

2. Онс Жабер

3. Джессика Пегула

4. Каролин Гарсия

5. Мария Саккари (+1)

6. Арина Соболенко (-1)

7. Елена Рыбакина (+15)

8. Кори Гауфф (-1)

9. Дарья Касаткина (-1)

10. Симона Халеп

11. Вероника Кудерметова (-2)

12. Паула Бадоса (+1)

13. Мэдисон Киз (-2)

14. Белинда Бенчич (-2)

15. Даниэль Коллинз (-1)

16. Петра Квитова

17. Елена Остапенко (+1)

18. Беатрис Хаддад-Майя (-3)

19. Аманда Анисимова (+4)

20. Анетт Контавейт (-3)

21. Мари Боузкова (+5)

22. Барбора Крейчикова (-1)

23. Екатерина Александрова (-4)

24. Людмила Самсонова (-4)

25. Чжан Шуай (-1)

26. Айла Томлянович (+7)

27. Чжэн Циньвэнь (-2)

28. Элисе Мертенс (+1)

29. Татьяна Мария (+39)

30. Виктория Азаренко (-3).

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