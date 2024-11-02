Рыбакиной пророчат успех на больших турнирах после смены тренера

В зарубежных СМИ реагируют на новость о сотрудничестве хорвата Горана Иванишевича с пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, передают Vesti.kz.

Ранее Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым. Иванишевич в конце марта прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

В материале championat.com отмечается в чем именно может стать сильнее Рыбакина в период работы с Иванишевичем:

"Рыбакина обладает одной из мощнейших подач в женском туре. Можно не сомневаться, что Иванишевич сделает ее еще сильнее в данном аспекте. В других компонентах Елена тоже способна прибавить. Горан – опытный тренер, который успешно работал с, вероятно, лучшим теннисистом всех времён Новаком Джоковичем и другими игроками топ-10. Елена пока выиграла один ТБШ на Уимблдоне в 2022 году. Есть высокая вероятность, что она пополнит коллекцию престижных трофеев под руководством Иванишевича. Особенно опасной для соперниц она будет на том же травяном покрытии Уимблдона, где очень важна сильная подача".

Отметим, что на этой неделе Рыбакина стартует на Итоговом турнире WTA, который пройдет в Саудовской Аравии. В первом матче Елена сыграет сыграет с четвертым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини. Прямую трансляцию матча смотрите по следующей ссылке.