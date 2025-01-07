Рыбакиной "отдали" финал Australian Open. Известна соперница

Сайт Thetennisgazette.com полагает, что шестая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вполне может стать главной конкуренткой лидера рейтинга WTA белоруски Арины Соболенко в борьбе за титул Australian Open-2025, передает Vesti.kz.

"Арина Соболенко - несомненно, лучшая теннисистка на Открытом чемпионате Австралии, ведь она выиграла два последних розыгрыша этого турнира "Большого шлема". Соболенко прочат победу в Australian Open-2025, ведь белоруска сейчас возглавляет рейтинг WTA, и она только что укрепила свой статус лучшей в мире, победив Полину Кудерметову в финале турнира Brisbane International и завоевав четвертый титул WTA в Австралии. Трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" теперь стремится к титульному "хет-трику" на Australian Open", - отмечается в статье.

Предполагается, что Соболенко в финале встретится с американкой Кори Гауфф, но есть все шансы, что последнюю в нем заменит Рыбакина.

"Пока Соболенко блистала в Брисбене, ее соперница по WTA-туру Рыбакина делала то же самое на United Cup-2025. Шестой номер мирового рейтинга помогла Казахстану пробиться в полуфинал, но в итоге они уступили Польше. Похоже, Рыбакину вдохновил ее новый тренер Горан Иванишевич, и 25-летняя спортсменка почувствовала себя на высоте в самый нужный момент. Но именно ее послужной список в матчах против Соболенко в Австралии должен придать ей уверенности перед первым "Шлемом" в сезоне", - отмечается в посте.

На данный момент Рыбакина и Соболенко встречалась в WTA-туре в общей сложности десять раз, причем казахстанка побеждала четыре раза, а ее соперница выиграла шесть матчей.

Турнир пройдет в этом месяце в Австралии.