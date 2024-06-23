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Рыбакиной "отдали" 4-й титул в году перед Уимблдоном

Рыбакиной "отдали" 4-й титул в году перед Уимблдоном
©wtatennis.com

Сайт Gotennis.ru представил превью к турниру WTA 500 в Истбурне (Великобритания), где также выступит четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, передают Vesti.kz.

Источник предполагает, что казахстанка выиграет турнир перед Уимблдоном, если не испытает проблем со здоровьем.

"Rothesay International
• Даты проведения: 24-29 июня.
• Место проведения: Истбурн (Великобритания).
• Покрытие: трава.
• Рейтинговые очки за победу: 500 (категория WTA 500).

В Истбурне посев возглавила Елена Рыбакина. Ее ориентировочная сетка до финала: Бузкова, Фернандес, Киз. Если Елене позволит здоровье (а в Германии она снялась с четвертьфинала после четырех геймов), выход в полуфинал будет более чем реалистичным сценарием. К тому моменту она должна набрать ход - и в конечном итоге побороться за титул.

В Великобритании выступят три российских теннисистки - Дарья Касаткина (6), Анастасия Павлюченкова (8) и Анастасия Потапова (Элина Аванесян участвует в квалификации).

Сетка Касаткиной: Ван Синью, Потапова, Радукану, Бултер.
Сетка Павлюченковой: Томлянович, Мухова/квалифаер, Киз, Рыбакина.
Сетка Потаповой: Юань, Касаткина, Радукану, Бултер.

Касаткиной предстоит защищать финал, однако на траве она на данный момент выглядит слабее Потаповой. Анастасия попробует попасть в четверку сильнейших.

Павлюченкова, увы, сразу сыграет с (как минимум) финалисткой Бирмингема Айлой Томлянович, так что едва ли пройдет дальше - если, конечно, австралийка не решит взять перерыв перед Уимблдоном и сняться.

Обращаем внимание и на возвращение Каролины Муховой, которая на старте сразится с квалифаером. Чешка пропустила целых 10 месяцев, поэтому в ее случае строить какие-либо прогнозы пока трудно.

Вероятные полуфиналы: Рыбакина - Киз, Бултер - Потапова.

Чемпионка: Рыбакина", - говорится в статье.

Напомним, что в этом году Рыбакина выиграла три титула: в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Штутгарте (Германия). Кроме того, казахстанка играла в финалах в Дохе (Катар) и Майами (США).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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