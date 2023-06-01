Рыбакиной намекнули на историческое событие на "Ролан Гаррос"

The Tennis Letter пишет, что казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину не стоит недооценивать. Она уже вышла в третий круг "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

Во втором круге Рыбакина прошла Линду Носкову из Чехии.

"Рыбакина против Носковой 6-3 6-3. Елена не является фавориткой на крупных соревнованиях, что, похоже, помогает ей. Ее недооценили в Индиан-Уэллсе, но она выиграла титул. Ее недооценили в Риме, но она выиграла титул. Теперь "Ролан Гаррос". Я бы дважды подумал, прежде чем недооценивать ее на "Ролан Гаррос", - пишет источник.

Напомним, что в третьем круге "Ролан Гаррос", 2 июня, Рыбакина сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо (132-я в рейтинге WTA). Елена еще не становилась победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису.

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