Рыбакина заявила, что она "уничтожена" после победы над Касаткиной в Монреале

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рыбакина уступала по ходу матча, но сумела совершить камбэк и одержала тяжелую победу на тай-брейке - 5:7, 7:5, 7:6 (10:8).

"Я уничтожена, ребята. Благодарна болельщикам за то, что остались на арене так поздно. Удивительно, что они поддерживали нас. Не думаю, что у меня когда-либо были такие матчи. Я проводила три сета, действительно тяжелые игры, но чтобы так… Честно говоря, физически очень тяжело. Уже так поздно. Я никогда не играла так поздно. Надеюсь, что смогу восстановиться", — отметила Рыбакина после матча.

В полуфинале турнира четвертая ракетка мира Рыбакина сыграет с еще одной россиянкой, Людмилой Самсоновой.

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