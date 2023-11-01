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Новости спорта Теннис WTA
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Рыбакина выступила с критикой после исторической победы и получила поддержку

Рыбакина выступила с критикой после исторической победы и получила поддержку
©instagram.com/lenarybakinateam

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина считает, что качество тенниса на Итоговом турнире WTA, проходящем в мексиканском Канкуне, было не самым лучшим, но это не потому, что теннисистки не умеют играть, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, начала соревнования с поражения от пятой ракетки мира из США Джессики Пегулы. Во втором матче казахстанка обыграла Марию Саккари (№9) из Греции и этим самым сохранила шансы на выход в плей-офф турнира.

Елена Рыбакина выиграла исторический матч

"Как я уже сказала, это далеко не лучший теннис. Я чувствую, что качество игры у всех нас не самое лучшее. Это видно по невынужденным ошибкам. Некоторые игроки испытывают большие трудности. Некоторые, возможно, приспосабливаются немного лучше… Я думаю, что условия тяжелые. Я не чувствую, что могу показать на корте все, на что способна. Вы как бы ограничены в том, что можете сделать в таких условиях. Мне кажется, что если у вас напряженная игра на подаче, вы можете испытывать стресс из-за розыгрыша, когда не знаете, как мяч будет отскакивать. Вы не знаете, чего ожидать. Не все находится под вашим контролем. Я думаю, что это главное и то, как я это вижу. Если вы стараетесь быть агрессивным и доминировать, это не значит, что вы выиграете розыгрыш. Мне не кажется, что качество тенниса действительно хорошее. Но опять же, я думаю, дело не в наших проблемах или не в том, что мы не умеем играть. Это просто тяжело", - сказала Рыбакина.

 Рыбакину поддержали.

"С ее словами трудно спорить. В шести матчах с участием восьми сильнейших теннисисток мира мы видели шесть сетов со счетом 6:0 или 6:1.

Был только один трехсетовый матч на турнире, где, по идее, должна быть самая высокая конкуренция.

Это не обычный Итоговый чемпионат WTA", - пишет The Tennis Letter.

Следующую игру Рыбакина проведет 3 ноября с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Победительница этой пары станет обладательницей второй путевки в полуфинал соревнований, так как первая досталась Джессике Пегуле, отметившейся второй победой на групповой стадии.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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