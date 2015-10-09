Рыбакина высказалась о победах на турнирах "Большого шлема"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) сравнила свои победы на турнирах "Большого шлема" - Уимблдоне-2022 и Открытом чемпионате Австралии-2026, передают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка отметила, что победа на Уимблдоне стала для неё полной неожиданностью. Тогда, по её словам, она не была готова на 100 процентов, а эмоции переполняли:

"На Уимблдоне это было совершенно неожиданно. Я думаю, я тогда была не так хорошо готова, — призналась она. — Это были сильные эмоции. В Австралии всё по-другому: я воспринимаю это больше как работу. Стараюсь готовиться к каждому матчу по-особенному. Если есть время — празднуем, если нет — впереди ещё много турниров", - цитирует слова Рыбакиной Tennisuptodate.

Рыбакина подчеркнула, что на Australian Open-2026 она подходила к каждому матчу с более серьёзным и профессиональным настроем, концентрируясь на подготовке и стратегии, а не на эмоциях. Этот подход позволил ей повторить успех и завоевать второй титул "Большого шлема" в карьере.

Казахстанка продолжает радовать болельщиков стабильными выступлениями в этом сезоне и остаётся одной из фаворитов турниров WTA 1000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!