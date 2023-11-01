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Новости спорта Теннис WTA
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Рыбакина высказалась после исторической победы на Итоговом турнире WTA

Рыбакина высказалась после исторической победы на Итоговом турнире WTA
©ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, кратко прокомментировала свою победу над Марией Саккари (№9) из Греции на Итоговом чемпионате WTA в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина победила в трех сетах - 6:0, 6:7(4:7), 7:6(7:2). Как итог, казахстанка впервые выиграла на Итоговом чемпионате WTA, поскольку это ее дебютное выступление на данном турнире.

"Мне показалось, что в начале Саккари потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к моей скорости. Как мы все знаем, покрытие не самое лучшее. Мы боремся, все мы", - приводит слова Елены The Tennis Letter.

Напомним, Рыбакина выступает в квартете Бакалар. Две лучшие теннисистки из этой группы выходят в полуфинал соревнований. Первая путевка досталась американке Джессике Пегуле (№5), одержавшей две победы на групповой стадии. Вторую в очном матче разыграют Рыбакина и первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Они выйдут на корт 3 ноября.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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