Рыбакина выбрала фавориток Уимблдона после вылета в четвертьфинале

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о фаворитках Уимблдона после вылета в 1/4 финала соревнований, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За выход в полуфинал Рыбакина уступила Онс Жабер из Туниса - 7:6, 4:6, 1:6. В 1/2 финала Жабер сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.
"Сложно сказать. Но я думаю, что Онс играла очень хорошо, не только сегодня, но и в других матчах. Думаю, что против Арины будет очень тяжело. Я скажу, что одна из них", - заявила Рыбакина на пресс-коференции.
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