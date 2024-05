Рыбакина встретится с Соболенко: подробности

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выступит на Ролан Гаррос (Открытый чемпионат Франции). Матчи основных сеток будут проходить с 26 мая по 9 июня, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Жозе Моргадо, на 22 мая запланирована тренировка Рыбакиной на корте имени Филиппа Шатрие, где также будет присутствовать Арина Соболенко из Беларуси.

Philippe Chatrier's practice schedule for tomorrow with Sinner and Alcaraz practicing on site for the first time.



Also:

- Sabalenka & Rybakina



