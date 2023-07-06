Рыбакина вселила уверенность в чемпионку Australian Open

Победительница Australian Open-2020 24-летняя американка Софья Кенин сделала признание относительно своего возвращения на топовый уровень. Она отметила важный матч, который придал ей уверенность, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

128-я ракетка мира уже вышла в третий круг "Уимблдона". На пресс-конференции она рассказала о ключевом моменте, когда поняла, что может вернуться на прежний уровень.

"Я бы сказала, что в матче с Рыбакиной в Индиан-Уэллс. Это был отличный матч. Конечно, поражение было обидным, но она до этого вышла в финал Australian Open. Так что я хотела просто оценить свой уровень, и я отлично выступила. Этот матч придал мне уверенности. Я всегда верила, что могу вернуться, но тогда я почувствовала, что это поворотный момент", - сказала она.

В марте казахстанка Елена Рыбакина обыграла Кенин в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс - 7:6(6), 7:6(5).

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