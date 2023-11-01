Рыбакина VS Соболенко: как топовые соперницы вновь добрались до принципиального противостояния

После победы над Марией Саккари (№9) во втором круге групповой стадии Итогового турнира WTA у казахстанки Елены Рыбакиной (№4) появились куда более прозрачные шансы пробиться в полуфинал соревнований. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о дальнейших возможностях для Елены в Канкуне (Мексика).

Сейчас ситуация в группе казахстанки такова: лидирует американка Джессика Пегула (№5) с двумя победами после двух туров. Она уже обеспечила себе выход в полуфинал турнира. А вот Саккари из Греции, напротив, всех шансов на продолжение пути в плей-офф лишилась, так как проиграла обе стартовые игры. Еще одна путевка в полуфинал будет разыграна в очном противостоянии Рыбакиной и Арины Соболенко (№1) из Беларуси.

Минувшей ночью лидер мирового рейтинга Соболенко проиграла в двух сетах Пегуле - 4:6, 3:6. Этот результат для многих стал неожиданностью, ведь Арина выиграла все четыре предыдущих матча у Джессики, потеряв при этом лишь один сет. Но тут Пегула показала великолепный теннис, одержав уже вторую викторию в Канкуне.

А Рыбакина на морально-волевых вытащила матч против Саккари. Причем в стартовом сете все сложилось для казахстанки прекрасно - 6:0. Но в последующих двух отрезках борьба выдалась нешуточная - 6:7(4), 7:6(2).

Конечно, с первой ракеткой мира играть тяжело, но это наилучший вариант для Рыбакиной. Она уже проиграла Пегуле в первом туре, и в данном контексте победа американки над Соболенко выгодна казахстанке. Теперь в их очном противостоянии решится, кто выйдет из группы.

Если бы выиграла Соболенко, то не факт, что даже победа в последнем туре над Ариной позволила бы казахстанке пробиться дальше, ведь и Пегула могла бы выиграть свой второй матч. Тогда пришлось бы считать процент выигранных сетов и геймов для определения двух лучших.

Матч между Рыбакиной и Соболенко состоится в ночь с четверга на пятницу. Это будет седьмая очная игра между ними, и пока в противостоянии ведет белоруска - 4:2. Но нужно отметить, что последние две игры остались за Еленой - в финале Индиан-Уэллс (США) и в четвертьфинале Пекина (Китай).

Для выхода в полуфинал теннисисткам нужна победа. Посмотрим, в чью сторону качнется чаша весов. Но одно понятно точно: матч между лучшей теннисисткой Казахстана и первой ракеткой мира будет сверхинтересным, как и всегда.

Фото: WTA Finals©