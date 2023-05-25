Рыбакина вошла в список Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал список самых талантливых представителей Азиатско-Тихоокеанского региона до 30 лет в сфере развлечения и спорта. Они успешны не только на спортивных площадках, но и участвуют в разных социальных проектах. В списке оказалась и лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина, сообщают Vesti.kz.

"Елена Рыбакина: первая ракетка Казахстана, 23 года

Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, выигравшей главный титул после победы на "Уимблдоне" в июле прошлого года. В настоящее время она занимает шестое место в женском рейтинге Всемирной теннисной ассоциации и заработала около 10 миллионов долларов призовых. Рыбакина родилась в России, но всю свою карьеру представляла Казахстан, за что получила от премьер-министра медаль ордена Дружбы. Она пожертвовала часть своего заработка на юниорский теннис и на программы по спасению собак в Казахстане", - говорится в тексте.

Напомним, что Рыбакина 21 мая выиграла турнир в Риме и поднялась на рекордное, четвертое место в мировом рейтинге. Елене предстоит выступление на "Ролан Гаррос".

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