Рыбакина вошла в историю после второй победы на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) вошла в число пяти теннисисток одержавших 50 побед на турнирах "Большого шлема" с 2020 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta Ace.

Рыбакина уверенно преодолела второй круг Australian Open-2025, победив 191 ракетку мира американку Иву Йович со счетом 6:0, 6:3.

По данным источника, до нее этого достижения добились лишь Онс Жабер (Тунис), Кори Гауфф (США), Арина Соболенко (Беларусь) и Ига Швентек (Польша).

50 - Elena Rybakina has won their 50th Grand Slam main draw match: she is the fifth player with 50+ Women’s Singles Major wins since 2020 after Swiatek, Sabalenka, Gauff and Jabeur. Milestone.#AO2025 | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/IUEtabLORg