Рыбакина восхитила необыкновенным талантом на Ролан Гаррос: подробности

Популярный Twitter-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанки Елены Рыбакиной (№4) в третьем круге Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа.

"Рыбакина выиграла у Элизе Мертенс 6-4 6-2.

За последний месяц Елена провела всего 4 матча.

Но то, как ей удается возвращаться на крупнейшие соревнования и продолжать начатое, просто необыкновенно.

2-й раз вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос.

33-5 в 2024 году.

Талант, который говорит сам за себя", - пишет источник.