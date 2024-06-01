Рыбакина восхитила необыкновенным талантом на Ролан Гаррос: подробности

Популярный Twitter-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанки Елены Рыбакиной (№4) в третьем круге Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.
Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа.
"Рыбакина выиграла у Элизе Мертенс 6-4 6-2.
За последний месяц Елена провела всего 4 матча.
Но то, как ей удается возвращаться на крупнейшие соревнования и продолжать начатое, просто необыкновенно.
2-й раз вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос.
33-5 в 2024 году.
Талант, который говорит сам за себя", - пишет источник.
В предыдущих матчах нынешнего розыгрыша Ролан Гаррос Елена выиграла у бельгийки Грет Миннен (№85) и нидерландки Аранчи Рус (№50). Следующую игру Рыбакина проведет с победителем противостояния Элина Свитолина (№19, Украина) - Ана Богдан (№64, Румыния).
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