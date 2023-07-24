Рыбакина узнала свое место в обновленном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, сообщают Vesti.kz.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила звание третьей ракетки. А вот другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла две строчки и расположилась на 58-м месте.

Первое место в рейтинге WTA по-прежнему занимает Ига Швентек из Польши, за ней располагаются белоруска Арина Соболенко.

Елена Рыбакина превзошла заклятую соперницу и стала лидером WTA-тура



Отметим, что Рыбакина выступит на турнире Omnium Banque Nationale в Монреале (Канада), который пройдет с 7 по 13 августа. Призовой фонд соревнований составляет почти 2,8 миллиона долларов.

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