Рыбакина узнала место в рейтинге WTA перед турниром за 7 миллиардов

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Так, первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой пятое место. А вот Юлия Путинцева отыграла одну позицию и теперь располагается на 28-й строчке.

Звание первой ракетки мира сохраняет Арина Соболенко из Беларуси, на втором месте идет полька Ига Швентек, а замыкеат тройку американка Кори Гауфф.

В парном разряде казахстанка Анна Данилина поднялась на одну позицию и заняла 22-е место. Путинцева потеряла одну строчку - 111-я. Жибек Куламбаева сместилась вниз на две отметки и стала 141-й. Топ-3 составляют Катержина Синякова из Чехии, новозеландка Эрин Рутлифф и Людмила Киченок из Украины.

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Напомним, Рыбакина не выходила на корт с августа. Ожидается, что ее следующим турниром станет Итоговый турнир WTA, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 15,25 миллиона долларов (7 миллиардов тенге).