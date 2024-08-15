Рыбакина узнала исход первого матча на турнире в США

Сайт Vseprosport сделал прогноз на матч между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (№4) и канадкой Лейлой Фернандес (№27) в рамках 1/16 финала турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 15 августа и начнется в 20:00 по времени Астаны.

"В единственной личной встрече Лейла Фернандес проиграла Елене Рыбакиной. Сегодня в Цинциннати есть шанс взять реванш либо хотя бы просто навязать борьбу, учитывая, что представительница Казахстана проведет первый матч после длительного перерыва. Воспользуется ли 15 августа канадская теннисистка такой возможностью?

Лейла Фернандес

Текущая форма

Фернандес впервые в карьере сумела пробиться во второй круг в Цинциннати. До этого года у нее были на местных кортах вылеты либо в квалификации, либо в первом раунде. На старте Лейла с трудом сломила сопротивление Юань Юэ (3-6, 6-4, 6-3). По игре отметим неплохой показатель по набранным очкам на своей подаче – 60%. Однако стабильно и ровно провести весь поединок не удалось.

Профессиональные качества

У Фернандес нет явного какого-то выделяющегося элемента в игре. Отметим, что способна держать высокий темп при обмене ударами, имеется неплохой леворучный форхенд. При этом рост всего 160 см, соответственно, тяжело приходится в противостояниях с теннисистками, играющими в силовой теннис.

Актуальные показатели в туре

На счету Фернандес в этом сезоне всего один по-настоящему успешный турнир. На траве в Истборне она во многом неожиданно пробилась в финал. На харде лучший результат Лейла продемонстрировала еще в феврале, когда сумела пробиться в четвертьфинал в Дохе. Отметим, что остановила ее тогда на тех соревнованиях как раз Рыбакина (4-6, 2-6).

Елена Рыбакина

Текущая форма

Последний матч в туре Рыбакина провела еще на Уимблдоне, где в полуфинале проиграла Крейчиковой. Елена планировала выступать на Олимпиаде и в Торонто, но из-за острого бронхита была вынуждена пропустить эти соревнования. Тяжело однозначно судить о том, насколько она готова в полной мере проявить себя в Цинциннати, где необходимо защищать очки за прошлогодний выход в 1/8 финала.

Профессиональные качества

У Рыбакиной одна из лучших подач в туре. Отметим также, что она любит и умеет вести игру первым номером, атакует, старается мощно пробивать по восходящему мячу. Именно за счет этого она зачастую компенсирует большое количество невынужденных ошибок.

Актуальные показатели в туре

Даже с учетом проблем со здоровьем, снятий и пропуском турниров, Рыбакина имеет неплохие показатели в сезоне – 40 побед при 8 поражениях с титулами в Брисбене, Абу-Даби и в Штутгарте. На харде Елена успела одержать 22 победы при четырех поражениях с начала года.

Рыбакина не спешила выходить на корт, старалась полностью вылечить бронхит. Явно Елена сегодня постарается сыграть на максимум, ведь слишком много потеряно. За счет своего мощного тенниса, плотных ударов он способна уверенно разобраться с Фернандес, как это сделала в этом году в Абу-Даби.

Наш прогноз – победа Рыбакиной", - пишет источник.

Отметим, что для Рыбакиной это первый матч на турнире, поскольку она начинает свой путь со второго круга.

Ранее вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Юлия Путинцева сотворила камбэк с "баранкой" и нарвалась на вторую ракетку мира на турнире в Цинциннати, подробности - тут.