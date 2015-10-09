Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 13:34
 

Рыбакина установила уникальное достижение и переписала историю

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина установила уникальное достижение и переписала историю Елена Рыбакина. ©КТФ/Андрей Ударцев

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) установила уникальное достижение по итогам сезона, передают Vesti.kz.

Поделиться

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) установила уникальное достижение по итогам сезона, передают Vesti.kz.

Казахстанская звезда завершила сезон с впечатляющим показателем — 516 подачами навылет в 78 матчах. Это рекордный результат, которого в женском туре, как сообщает "Чемпионат", не удавалось достичь ни одной спортсменке за девять лет. Ближайшая преследовательница, чешка Линда Носкова (№13), завершила сезон с 373 эйсами в 66 поединках — разница более чем ощутимая.

Сезон-2025 стал для Рыбакиной одним из лучших в карьере. Она завоевала два титула категории WTA-500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также впервые выиграла Итоговый турнир WTA, проходивший в Эр-Рияде (Саудвская Аравия).

На пути к итоговому трофею казахстанская теннисистка последовательно обыграла ведущих игроков мира: Аманду Анисимову (№4), Игу Швёнтек (№2), Екатерину Александрову (№10) и Джессику Пегулу (№5). В решающем матче она взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко, завершив сезон на пятой позиции в рейтинге WTA.

Рыбакина приняла решение после победы на Итоговом турнире WTA


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир серии ITF. Гвалиор (Индия) - 2025   •   Индия, Гвалиор   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 09:00   •   закончен
2:0
Кто победит в основное время?
Ломакин

0%

Ничья

0%

Аггарвал

0%

Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!