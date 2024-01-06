Рыбакина установила новый рекорд после выхода в первый финал года

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала автором нового достижения, выйдя в свой 15-й финал турнира WTA в карьере, передает Vesti.kz.
Сегодня, 6 января, Рыбакина победила чешскую теннисистку Линду Носкову в полуфинальном матче на турнире WTA 500 в австралийском Брисбене.
Впервые Рыбакина вышла в финал турнира со своим участием в июле 2019 года в Бухаресте. С того времени только двум теннисисткам удалось дойти до решающего матча на турнирах WTA чаще. Рекордсменками по этому достижению являются Иге Швентек из Польши (21) и Арина Соболенко (19) из Беларуси.
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