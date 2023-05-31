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Рыбакина ушла от Adidas! Фанаты ругают немецкий бренд и припоминают "промах" с Майклом Джорданом

Рыбакина ушла от Adidas! Фанаты ругают немецкий бренд и припоминают "промах" с Майклом Джорданом
©"Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции - "Ролан Гаррос". Победа над 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой была ожидаема, поэтому многих зрителей больше привлек тот факт, что четвертая ракетка мира вышла на корт в форме от нового технического спонсора.

Корреспондент Vesti.kz предположил, почему 23-летняя Рыбакина променяла немецкий Adidas на, казалось бы, более скромный японский Yonex. Также в этом материале мы процитировали некоторые комментарии болельщиков из соцсетей относительно этого. 

В первом круге парижского турнира "Большого шлема" Рыбакина в двух партиях разобралась с дебютанткой соревнования Фрухвиртовой - 6:4, 6:2. Елена сыграла в экипировке от производителя Yonex, а также на ее одежде появился логотип австрийской компании Red Bull

Yonex - давний спонсор Рыбакиной. Правда раньше она пользовалась исключительно ракетками этого производителя, а теперь будет играть в их форме. Удивительно, что еще за пару дней до начала соревнований Елена как обычно тренировалась в одежде Adidas, но на матч первого раунда вышла в Yonex. 

Мы выделили три наиболее вероятные причины, основываясь на которых Рыбакина могла решиться уйти от Adidas и укрепить и без того теплые отношения с Yonex:

1. Вероятно, что заинтересованность разных спонсоров вынудило Рыбакину найти другой вариант. Adidas - гигант в мире спорта, и в компании, как и в Nike, не приветствуется, чтобы на форме игрока были сторонние логотипы. Казахстанка и так выступала с логотипом банка RBK, но теперь, после подписания соглашения с Red Bull, не исключено, что Adidas не дал добро на нанесение австрийского бренда. У Yonex таких суровых запретов точно нет;

2. Одежду Adidas носят многие ведущие игроки мира: Джессика Пегула, Дарья Касаткина, Мария Саккари и другие. Все они являются конкурентками Елены на корте. Вероятно, что казахстанка просто решила пойти по другому, более оригинальному пути, и отличиться от них;

3. Здесь рассмотрим такую картину: Yonex решили сделать большую ставку на Рыбакину по увеличению популярности своего бренда. В компании убедились, что казахстанка продолжает прогрессировать, а ее фан-база только растет. Воспользовавшись хорошими отношениями с теннисисткой, основанными на многолетнем контракте по предоставлению ракеток, бренд решил полностью экипировать ее и сделать лицом своей компании. Конечно, это могло стоить Yonex немало финансовых вложений. Но все это может окупиться как раз за счет успехов Елены на корте;

4. Рыбакина посчитала, что в связи с последними успехами заслуживает более солидный контракт, однако немецкий бренд отказался пересматривать условия. Тогда она решила прекратить сотрудничество и подписала контракт с Yonex.

Сама Рыбакина в своем Instagram вкратце прокомментировала смену технического спонсора: "Начиная новую главу с Yonex в одежде с ног до головы! Во второй круг "Ролан Гаррос"! #КомандаYonex".

Официальных заявлений не было ни от Adidas, ни от Yonex. Зато болельщики со всего мира были очень удивлены этой новостью, и действия Adidas большинству из них крайне не понравились. Вот, что они писали в соцсетях:

"Adidas потерял ценный бриллиант".

"Выглядит так, словно Adidas позволил уйти потенциальной первой ракетке мира, и теперь она будет играть в Yonex".

"Мне кажется, это большая потеря для Adidas".

"Серьезно, Adidas? Вы ее упустили? Очень скоро она будет в топ-3, и вместо того, чтобы спонсировать кучу из топ-100, вам следует приложить усилия, чтобы сохранить спонсорство Рыбакиной".

"Adidas спонсирует так много мусора в WTA, но не дает нужную сумму четвертой сеянной. Какой позор. Думаю, в прошлом они совершили похожую ошибку с Майклом Джорданом".

"Лена, спортсменка такого ранга, как вы, заслуживает Adidas или Nike, но никак не Yonex".

Комментарии были оставлены под последними постами Елены Рыбакиной и Adidas Tennis в Instagram.

Любопытно, что Рыбакина вчера по-прежнему играла в кроссовках от Adidas. Здесь есть два варианта: либо обувь Yonex не совсем подходит Елене, и она будет играть в обуви Adidas даже без спонсорства, либо для привыкания к новым кроссовкам нужно время, а менять их прямо перед стартом на "Ролан Гаррос" крайне рискованно, и в связи с этим смена произойдет позже.

Бренды и спонсоры - дело второстепенное, ведь все это зависит от уровня игры. Будем надеяться, что в форме от Yonex Елену ждут еще более громкие и яркие победы!

Отметим, что Рыбакина играла в экипировке от Adidas с 2020 года. До этого она играла в форме от Nike.

Свой следующий матч Елена проведет уже завтра, 1 июня, против чешки Линды Носковой во втором круге.

Фото: "Ролан Гаррос"©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Ролан Гаррос Франция Париж Adidas Nike

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