Рыбакина сделала заявление после исторического Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина опубликовала пост в соцсетях после успешного выступления на Australian Open-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рыбакина впервые в своей карьере дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, проиграв в решающем матче Арине Соболенко из Беларуси (6:4, 3:6, 4:6).

"Большие арены и большие выступления отнимают много энергии, и в такие моменты ваша поддержка так приятна. Чувствую, что с каждым турниром в нашем обществе растет интерес к теннису, и это большая честь для меня. Мои слова благодарности за поддержку адресованы каждому из вас и моей команде. Благодарю за веру в мои силы и непоколебимую поддержку. Спасибо", - написала она на своей странице в Instagram.

Отметим, что благодаря своему успешному выступлению на Australian Open Рыбакина впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга.

О том, сколько заработала Елена за всю карьеру, можно узнать здесь.

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