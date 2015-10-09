Рыбакина сделала важное заявление перед Australian Open

Чемпионка Уимблдона-2022 и пятая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась мыслями о том, как уверенная концовка минувшего сезона и успешное выступление на турнире WTA-500 в Брисбене придали ей дополнительный импульс перед стартом Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

На турнире в Брисбене казахстанка вышла в полуфинал, где сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

"Концовка прошлого сезона определённо придала уверенности, но я стараюсь не думать о прошлом. Здесь концентрируюсь на каждом отдельном матче.

Мы хорошо провели предсезонную подготовку, надеюсь, сможем сохранить это на протяжении всего сезона. Продолжаем работать над небольшими улучшениями каждый день. Даже если это всего 30 минут разминки, всё равно есть много моментов, над которыми можно работать.

Думаю, постепенно с каждым матчем уверенности будет становиться больше. Мне нравятся условия здесь, так что это хорошая подготовка к Australian Open", – сказала Рыбакина на пресс-конференции турнира в Брисбене.

Напомним, турнир "Большого шлема" в Мельбурне пройдет с 12 января по 1 февраля. Для участие в нем заявлены пять представителей Казахстана. В том числе три теннисистки в женском одиночном разряде.

В женском сетке соревнований сыграют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс, получившая от организаторов Wild Card.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!