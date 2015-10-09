Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Сегодня 15:11
 

Рыбакина и Путинцева узнали соперниц на старте Уимблдона - 2025

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина и Путинцева узнали соперниц на старте Уимблдона - 2025 ©ktf.kz

Состоялась жеребьевки женского одиночного разряда Уимблдона - 2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Состоялась жеребьевки женского одиночного разряда Уимблдона - 2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) на старте сыграет с армянской теннисисткой Элиной Аванесян (№48).

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева (№34) в первом круге сыграет с Амандой Анисимовой (№13).

Отметим, что Рыбакина побеждала в своей карьере на Уимблдоне, выиграв турнир 2022 года.

Основная сетка женского одиночного разряда Уимблдона-2025 пройдет с 30 июня по 12 июля. Действующей обладательницей титула является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.


Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 14, мужчины
29 июня 18:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Женис
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!