Рыбакина и Путинцева узнали соперниц на старте Уимблдона - 2025

Состоялась жеребьевки женского одиночного разряда Уимблдона - 2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) на старте сыграет с армянской теннисисткой Элиной Аванесян (№48).

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева (№34) в первом круге сыграет с Амандой Анисимовой (№13).

Отметим, что Рыбакина побеждала в своей карьере на Уимблдоне, выиграв турнир 2022 года.

Основная сетка женского одиночного разряда Уимблдона-2025 пройдет с 30 июня по 12 июля. Действующей обладательницей титула является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.