Рыбакина, Путинцева и Кукушкин. Расписание матчей казахстанцев на "Уимблдоне"

Сегодня, 28 июня, пройдет второй игровой день на "Уимблдоне"-2022. В расписании на вторник есть сразу три матча с участием казахстанцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым же запуском на десятом корте сыграет Юлия Путинцева, посеянная под 27-м номером. Ее соперницей станет француженка Ализе Корне. Отметим, что в мировом рейтинге этих двух теннисисток разделяют всего четыре строчки.

Ранее друг с другом 27-летняя Путинцева и 32-летняя Корне играли трижды. В этих поединках, прошедших на хардовых кортах, Юлия сумела выиграть всего-навсего один сет. Последний матч прошел в 2017 году в Нью-Хейвене (США), и тогда Корне нанесла сопернице сокрушительное поражение - 6:0, 6:0.

На кортах "Уимблдона" Путинцева ни разу не проходила дальше второго круга, а вот Корне в 2014-м добралась до 1/8 финала. Предстоящая встреча начнется в 16:00 по времени Нур-Султана.

Следом на этом же корте ракетки скрестят казахстанец Михаил Кукушкин (Q) и 29-й сеяный из США Дженсон Бруксби. Ранее 34-летний Кукушкин и 21-летний Бруксби друг с другом не играли.

В настоящий момент опытный казахстанец занимает лишь 164-е место в мировой табели о рангах, а вот молодой и перспективный Бруксби находится на 34-й строчке.

Для Дженсона это будет первый "Уимблдон" в карьере, а у Кукушкина лучшим результатом был выход в четвертый круг в 2019 году. Этот матч начнется ориентировочно в 17:30 по столичному времени.

Пятым, и самым последним запуском на 11-м корте сыграет первая ракетка страны Елена Рыбакина, посеянная на "Уимблдоне" под 17-м номером. Она будет соперничать с американкой КоКо Вандевеге.

Ранее пути 157-й ракетки из США и Рыбакиной, занимающей 23-ю позицию в мировой таблице, не пересекались. В 2018-м КоКо входила в топ-10 лучших теннисисток мира, а на "Уимблдоне" она дважды добиралась до четвертьфинала - в 2015-м и 2017-м.

Что касается Рыбакиной, то она в прошлом году дошла до 1/8 финала турнира. Матч между Еленой и КоКо начнется не ранее 22:00 по времени Нур-Султана. Теннисистки появятся на корте после окончания матча между Сарой Соррибес Тормо и Кристиной Макхэйл.

Напомним, что всего в одиночных и парных разрядах на "Уимблдоне" сыграют шесть казахстанцев.

Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на "Уимблдоне"

Фото: Rothesay International Eastbourne, Miami Open©️

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