Рыбакина провела первую тренировку на Итоговом турнире WTA: на кону 7 миллиардов

Лучшая теннисистка Казахстана и пятая ракетка мира Елена Рыбакина провела первую тренировку на Итоговом турнире WTA, передают Vesti.kz.

WTA Finals пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 15,25 миллиона долларов (7 миллиардов тенге).

Отметим, что Рыбакина второй раз в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA. В прошлом году казахстанка впервые приняла участие в WTA Finals, но не смогла выйти в полуфинал.

First practice of Elena Rybakina today at Riyad for WTA finals.

