Рыбакина прокомментировала вылет с Итогового турнира WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась после поражения от Арины Соболенко, которое оставило ее за бортом плей-офф Итогового турнира WTA, передают Vesti.kz.

Рыбакина проиграла Соболенко в трех сетах 2:6, 6:3, 3:6.

"Может быть, это были не лучшие условия, но я знаю, что боролась до конца. Я очень благодарна всем болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей недели. Публика здесь действительно особенная", - отметила Елена.

Напомним, что Рыбакина — первая теннисистка из Казахстана, которая выступила на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.