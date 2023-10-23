Рыбакина превзошла Соболенко со Швентек и добилась уникального достижения

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина добилась уникального достижения в карьере, сообщают Vesti.kz.

Казахстанка стала единственной представительницей WTA-тура 2023 года, выигравшей два турнира категории WTA 1000 в этом сезоне, информирует tennisuptodate.com.

В марте Рыбакина выиграла "тысячник" в американском Индиан-Уэллсе (BNP Paribas Open), а в мае - Italian Open в Риме.

Два трофея "тысячника" позволили Рыбакиной обойти конкуренток по этому показателю. По одному трофею WTA 1000 в 2023 году выиграли Барбора Крейчикова (Dubai Open), Петра Квитова (Miami Open), Арина Соболенко (Madrid Open), Джессика Пегула (Монреаль), Кори Гауфф (Цинциннати), Мария Саккари (Гвадалахара), Ига Швентек (Пекин).

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Добавим, что Рыбакина впервые в карьере сыграет в Итоговом турнире WTA, который пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября. Подробнее - здесь.

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